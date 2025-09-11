الرئيس الإيراني يحذر من مخططات إسرائيل للسيطرة على المنطقة



احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 06:32 مساءً - وأضاف بزشكيان، في تصريح نقلته قناة "العالم" الإيرانية، اليوم /الخميس/: إن "إسرائيل تخطط للسيطرة على مصادر النفط والغاز، وسرقة العقول والنخب من دول المنطقة"، مؤكدًا ضرورة اتخاذ موقف حازم وموحد من الأمة الإسلامية فى مواجهة العدوان الإجرامي الإسرائيلى على دولة قطر.

فيما حذر المرشد الأعلى للثورة الإسلامية الإيرانية، آية الله علي خامنئي، من الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية، قائلاً: "يمكن حل مشكلات المنطقة عن طريق اتحاد الشعوب والحكومات المسلمة والوقوف في وجه الأهداف الاستعمارية".