انتخابات مجلس النواب 2025.. تسهيلات خاصة لكبار السن وذوي الإعاقة لضمان حق التصويت

أحمد جودة - القاهرة - تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن الجدول الزمني الكامل لإجراءات انتخابات مجلس النواب 2025 خلال الأيام المقبلة، برئاسة المستشار حازم بدوي.

ومن المقرر أن يشمل الإعلان مواعيد فتح باب الترشح وكافة التفاصيل المتعلقة بالعملية الانتخابية، بما يضمن نزاهة الانتخابات وشفافية التصويت.

تسهيلات لتمكين كبار السن وذوي الإعاقة من التصويت

حرصًا على ضمان مشاركة جميع المواطنين في انتخابات مجلس النواب، أعلنت الهيئة الوطنية عن مجموعة من التسهيلات الخاصة بكبار السن وذوي الإعاقة، بهدف تمكينهم من ممارسة حقهم الدستوري في التصويت بسهولة ويسر.

إجراءات داخل اللجان الانتخابية

تشمل هذه التسهيلات السماح للناخبين من ذوي الإعاقة بطلب المساعدة من القاضي داخل اللجنة إذا حالت إعاقتهم دون الكتابة أو الرؤية.

كما أكدت الهيئة على منح أولوية التصويت لكبار السن وذوي الإعاقة دون الحاجة للانتظار في الطوابير، إلى جانب تخصيص لجان في الدور الأرضي كلما أمكن لتسهيل عملية الانتخاب.

خدمات إضافية لضمان مشاركة أوسع

وتضمنت التسهيلات أيضًا توفير مقاعد وأماكن انتظار مخصصة داخل المقار الانتخابية، مع نشر لافتات إرشادية ووجود موظفين مدربين لمساعدة الناخبين.

كما سيتم طباعة بطاقات الاقتراع بطريقة برايل لذوي الإعاقة البصرية، وإتاحة مواد انتخابية متضمنة لغة الإشارة لذوي الإعاقة السمعية، وهو ما يعكس حرص الهيئة على تعزيز المشاركة السياسية لجميع الفئات.