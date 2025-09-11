نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اتصالات مكثفة لوزير الخارجية بشأن الملف النووى الايرانى فى ضوء الاتفاق الأخير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج مع كل من السيدة "كايا كالاس" الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، والسيد "جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية، والسيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عُمان، والسيد "ستيف ويتكوف" المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك فى اطار متابعة توجيهات السيد رئيس الجمهورية بمواصلة التنسيق والتشاور مع الأطراف الإقليمية والدولية بشأن تطورات الملف النووى الايرانى.

استعرض الوزير عبد العاطى خلال الاتصالات الجهود الدبلوماسية المكثفة التى بذلتها مصر خلال الفترة الأخيرة بشأن الملف النووى الايرانى ومساعيها لخفض التصعيد وتحقيق التهدئة بالمنطقة، متناولا نتائج الاتفاق الذى تم التوصل اليه بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقاهرة يوم ٩ سبتمبر لاستئناف التعاون، وما يشكله من تطور مهم يسهم في إعطاء فرصة للمسار الدبلوماسى وتحقيق التهدئة واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

واكد الوزير عبد العاطى ان الاتفاق بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يحدد خطوات عملية للتحقق وزيادة إجراءات الشفافية، بما يمثل إطارًا عمليًا جديدًا لاستعادة الثقة المتبادلة بين إيران والوكالة، ونقطة انطلاق نحو مرحلة جديدة في العلاقة بين الطرفين تتسم بمزيد من الشفافية تسهم فى معالجة الشواغل الفنية.