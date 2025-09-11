نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الأوقاف ينعى والدة مدير عام التخطيط الاستراتيجي بالوزارة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ينعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والدة الدكتورة ألفت السيد أحمد عبد البصير، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بديوان عام وزارة الأوقاف.

وإذ يتقدم الوزير -بالأصالة عن نفسه وباسم جميع أبناء الوزارة- بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتورة ألفت السيد أحمد عبد البصير، فإنه يدعو المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)