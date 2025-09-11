الطقس اليوم الخميس.. تحذير من الأرصاد: شبورة كثيفة ورطوبة مرتفعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 11 سبتمبر 2025 08:24 صباحاً -

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الخميس 11 سبتمبر استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة رطب في أول الليل معتدل الحرارة في آخره.

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم شبورة مائية من 8:4 صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى، قد ينتج عنها أحياناً سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 33 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 29 درجة.

الصغرى 22 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 35 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 37 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 38 درجة.

الصغرى 26 درجة.