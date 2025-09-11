نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: مشروعات البحر الأحمر السياحية تستهدف 30 مليون سائح بحلول 2030 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: مشروعات البحر الأحمر السياحية تستهدف 30 مليون سائح بحلول 2030

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية ماضية بخطوات متسارعة نحو تعزيز مكانتها كوجهة سياحية عالمية، من خلال إطلاق مشروعات استراتيجية كبرى على ساحل البحر الأحمر، مشيرًا إلى أن الهدف هو استقبال 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030، مع العمل على تحقيق هذا المستهدف قبل الموعد المحدد.

مشروع استراتيجي جديد لتنمية البحر الأحمر

أعلن رئيس الوزراء توقيع اتفاقية مهمة لتطوير السياحة والعقارات في منطقة البحر الأحمر، موضحًا أن المشروع سيضيف آلاف الغرف الفندقية الجديدة، ويسهم في خلق عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب المصري.

القطاع الخاص يقود التنمية السياحية

وشدد مدبولي على أن القطاع الخاص هو القاطرة الأساسية لتحقيق هذه الطفرة السياحية، حيث يتم تمكينه وتقديم التيسيرات اللازمة لجذب كبرى الشركات العالمية، بما يعزز الاستثمارات ويضمن تنفيذ مشروعات بمعايير تنافسية عالمية.

أبعاد اقتصادية وتنموية

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المشروعات لا تقتصر على البعد السياحي فقط، بل تسهم أيضًا في زيادة الدخل القومي، واستقطاب المزيد من العملات الأجنبية، وتنشيط قطاع الخدمات والتجارة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر على خريطة السياحة العالمية.

رسالة طمأنة للمواطنين

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تعمل بالتوازي على تطوير البنية التحتية والخدمات اللازمة في هذه المناطق، بما يحقق تنمية شاملة ومستدامة تعود بالنفع المباشر على المواطنين، وتضع مصر بين أهم المقاصد السياحية على مستوى العالم.