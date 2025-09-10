نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "المهندسين" تحتفل بتخريج دفعة جديدة من برامج إدارة المشروعات والمخاطر الاحترافية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نظّمت النقابة العامة للمهندسين احتفالية كبرى لتخريج الدفعة الخامسة من برنامج إدارة المشروعات الاحترافية (PMP)، والدفعة الأولى من برنامج إدارة المخاطر الاحترافية (RMP)، ضمن أكبر برنامج تدريبي في تاريخ النقابة لتأهيل 10 آلاف مهندس.

شهدت الفعالية حضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، والمهندس محمود عرفات أمين عام النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر عضو المجلس، والمهندس الاستشاري أحمد السيد المحاضر الدولي ومقرر اللجنة العليا للبرنامج، إلى جانب الدكتور إبراهيم إسماعيل رئيس شعبة الهندسة الكيميائية والنووية، والمهندس مبروك عامر رئيس شعبة الهندسة الكهربائية.

وأكد النبراوي خلال كلمته أن التدريب المستمر يمثل أولوية للنقابة لرفع كفاءة أعضائها ومواكبة متطلبات سوق العمل، داعيًا المهندسين للمشاركة بفاعلية في البرامج التدريبية وتقديم مقترحاتهم لتطويرها. كما وجّه الشكر للمهندس أحمد السيد على جهوده الكبيرة التي ساهمت في نجاح البرنامج.

من جانبه، شدد المهندس محمود عرفات على التزام النقابة بتوفير أحدث البرامج التدريبية من خلال الأكاديمية والمعامل المجهزة والنقابات الفرعية، مشيرًا إلى أن عدد المستفيدين من الدورات تجاوز 5 آلاف مهندس حتى الآن.

وأعرب المهندس أحمد السيد عن سعادته بتفاعل المتدربين، مؤكدًا حرصه على الاستمرار في تأهيل كوادر هندسية قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا ودوليًا. فيما أكد المهندس محمد ناصر أن برامج النقابة تمثل ركيزة أساسية للحفاظ على المهنة وتطويرها، بينما ثمّن الدكتور إبراهيم إسماعيل والمهندس مبروك عامر الدور الكبير لكل من النقيب واللجنة المنظمة في إنجاح المبادرة.

وفي ختام الحفل، تم تخريج 845 مهندسًا من برنامج (PMP) و232 مهندسًا من برنامج (RMP)، مع تكريم الأوائل ومنح شهادات مطبوعة وإلكترونية لجميع الخريجين. كما أعلنت النقابة صرف مكافأة مالية بقيمة 5 آلاف جنيه لخمسة من خريجي الدفعة الرابعة ممن اجتازوا امتحان (PMP) الدولي.

1000538390

1000538387

1000538389

1000538388

1000538386