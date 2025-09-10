نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الجلالة تحتفل بإنجازات كلية التمريض وتميز خريجيها على مستوى الجمهورية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حققت كلية التمريض إنجازًا أكاديميًا ومهنيًا بارزًا بعد أن حصلت الدفعة الأولى من خريجيها هذا العام على المركز الأول على مستوى الجمهورية في اختبار ترخيص مزاولة المهنة المنعقد من قبل المجلس الصحي، متفوقة بذلك على جميع كليات التمريض بالجامعات المصرية.

ويأتي هذا الإنجاز ليعكس رؤية الجامعة في إعداد كوادر تمريضية متميزة قادرة على تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية محليًا ودوليًا.

من جانبه، صرّح الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، قائلًا: إن نجاح خريجي كلية التمريض وحصولهم على المركز الأول على مستوى الجمهورية يمثل فخرًا كبيرًا للجامعة، ويؤكد أن استثماراتنا في البنية التحتية الأكاديمية والسريرية تؤتي ثمارها، مشيرًا إلى أننا ملتزمون بدعم طلابنا ليكونوا نموذجًا للكفاءة والتميز في خدمة القطاع الصحي داخل مصر وخارجها.

فيما أكد الدكتور إيهاب السيد حسنين، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، علي أن برنامج بكالوريوس التمريض بجامعة الجلالة يعد من البرامج الرائدة التي تواكب أحدث المناهج العالمية، حيث يوفر للطلاب تجربة تعليمية متكاملة تجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي في كبرى المستشفيات والمؤسسات الطبية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة جيهان غنيمي، عميد كلية التمريض بجامعة الجلالة، أن الكلية تضع نصب أعينها إعداد ممرضين وممرضات قادرين على تقديم رعاية صحية إنسانية متكاملة وفق أعلى معايير الجودة، مشيرة إلى ان البرنامج يشمل تخصصات متنوعة مثل تمريض الطوارئ والحالات الحرجة، صحة الأم وحديثي الولادة، وصحة المسنين، إلى جانب سنة الامتياز التي تكسب الطالب خبرة عملية واسعة في بيئة سريرية متطورة، مؤكدة أن هذا النهج الشامل يفتح أمام الخريجين فرصًا واسعة للعمل محليًا ودوليًا."

ويمنح البرنامج درجة بكالوريوس علوم التمريض بنظام الساعات المعتمدة (145 ساعة دراسية) على مدى أربع سنوات دراسية، إضافة إلى سنة الامتياز الإلزامية، كما يحصل الخريجون على قرار تكليف حكومي فور التخرج، مما يضمن بداية مهنية مستقرة.

وتسهم كلية التمريض بجامعة الجلالة أيضًا في خدمة المجتمع من خلال القوافل الطبية والتمريضية وحملات التوعية الصحية، والشراكات المؤثرة مع المستشفيات والمؤسسات الأهلية، لتظل بحق “نبض المجتمع وشريك التنمية”.