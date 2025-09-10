نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كلية الزراعة بجامعة القاهرة تحتفل بتخريج دفعة جديدة بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - شهدت قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، حفل خريجى دفعة 2024/2025 كلية الزراعة، بحضور الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أيمن يحيي أمين عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس، والخريجين وأسرهم.

بدأت وقائع الاحتفال بالتقاط صورة جماعية للخريجين أمام قبة الجامعة، بحضور الدكتور أحمد رجب، ثم بدأ الاحتفال داخل القاعة بالسلام الجمهوري، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها كلمة ممثلي الخريجين، ثم كلمات الدكتور سيد عبد القادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة نيفين بهاء طلعت وكلية الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، ود.أيمن يحيى عميد الكلية، ثم كلمة الدكتور أحمد رجب، أعقبها تكريم رموز الكلية، والدفعة الذهبية، والدراسات العليا (الماجستر والدكتوراة)، وتكريم طلاب البكالوريوس، وإلقاء قسم التخرج، ثم الحفل الفني.

وأوضح الدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، أن كلية الزراعة من الكليات الهامة داخل الجامعة، والتي تساهم في تخريج كوادر متميزة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة للدولة المصرية، موجهًا الطلاب بضرورة الفخر والإعتزاز بدراستهم داخل جامعة القاهرة العريقة التي حققت تقدمًا كبيرًا يالتصنيفات الدولية، وموجهًا الشكر لأساتذة الكلية الذين لم يبخلوا بعلمهم وجهدهم على الطلاب، كما وجه الشكر لأولياء الأمور الذين ضحوا كثيرًا من أجل أن يستكمل أبناؤهم دراستهم الجامعية على مدار عدة سنوات.

ومن جانبه، هنأ الدكتور أيمن يحيي أمين عميد كلية الزراعة، الطلاب الخريجين وأولياء أمورهم، مؤكدًا أن كلية الزراعة بجامعة القاهرة هي أم كليات الزراعة في مصر وإفريقيا والدول العربية وتقدم نموذجًا رائدًا في التعليم والبحث العملي وخدمة الوطن، وهي ليست مجرد مكان للتعليم فقط بل مؤسسة عريقة تحمل رسالة واضحة وتسعي لإعداد خريج متميز قادر علي المنافسة في سوق العمل ويساهم بفاعلية في خدمة المجتمع.

ومن جهته، أوضح الدكتور سيد عبد القادر وكيل كلية الزراعة لشئون التعليم والطلاب، أن الخريجين قد أمضوا 4 سنوات داخل أروقة الكلية، شهدوا خلالها العديد من الصعوبات والتحديات، مؤكدًا ضرورة استمرارية تواصل الخريجين بالكلية، وأن يمدوا يد العون لبعضهم البعض، وأن ينقلوا خبراتهم ومهاراتهم للطلاب الجدد ويكونوا قدوة لهم.

وقالت الدكتورة نيفين بهاء طلعت وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إن الكلية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أبنائها الذين يمثلون ثمرة جهد سنوات من العمل الجاد والدراسة المخلصة، مشيرًة إلي أن المعارف والمهارات التي اكتسبها الخريجون سوف تجعلهم قادرين علي مواجهة تحديات سوق العمل وتمكنهم من المساهمة بفاعلية في تنمية الاقتصاد الوطني، موجهًة الخريجين بضرورة أن يظلوا أوفياء لعلمهم ووطنهم ويكونوا سفراء متميزين لجامعة القاهرة في كافة مواقع عملهم.

وقال الطالب باسم الجوهري، في كلمته لزملائه الخريجين، إن هذه الاحتفالية هي يوم الحصاد للمجهودات التي بُذلت على مدار 4 سنوات، موجهًا الشكر لأساتذة الكلية الذين لم يكتفوا بنقل خبراتهم العلمية للطلاب بل ساهموا في غرس القيم والأخلاق الكريمة لديهم، كما أثنى على فضل الآباء والأمهات الذين لم يبخلوا في بذل الجهد لوصول أبنائهم لتلك اللحظة.