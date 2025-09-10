بنظام المكافأة: الأوقاف تعلن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الأوقاف المصرية عن فتح باب التقدم للراغبين في استخراج تصريح خطابة جديد بنظام المكافأة على بند التحسين بجميع المديريات.

