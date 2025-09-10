قطر: نعيد تقييم دور الوساطة بعد الهجوم الإسرائيلى على الدوحة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 10:27 مساءً - قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، رئيس الوزراء القطرى، فى تصريحات لشبكة CNN، إن الدوحة تبحث حاليا مع الشركاء فى المنطقة الرد على الهجوم الإسرائيلي.

ووفق قناة القاهرة الإخبارية، أضاف رئيس الوزراء القطرى، أن منطقة الخليج برمتها فى خطر، مشيرا إلى أن قطر تعيد تقييم كل شيء فيما يخص دورها فى الوساطة ومستقبل حماس فى الدوحة.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو كان "يضيع" وقت قطر فى الوساطة، مؤكدا أن نتنياهو يقود الشرق الأوسط إلى الفوضى.

كما كشف أن أفراد الأمن القطريين الذين أصيبوا فى الهجوم الإسرائيلى على الدوحة حالتهم حرجة.