نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكيل الأزهر يكرم أوائل الثانوية الأزهرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم أ.د/ محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي الحالي، اليوم الأربعاء، بحضور قيادات قطاع المعاهد الأزهرية، وذلك في احتفالية نظمتها مشيخة الأزهر الشريف تقديرًا لجهودهم وتفوقهم العلمي.

وأعرب وكيل الأزهر عن اعتزازه بأبناء الأزهر المتفوقين، مشيرًا إلى أنهم يمثلون نماذج مشرفة وقدوة يحتذى بها بين زملائهم، مؤكدًا أن الأزهر يولي طلابه كل عناية ورعاية بما يضمن إعدادهم علميًا وأخلاقيًا لخدمة الدين والوطن.

كما وجه الدكتور الضويني رسالة للأوائل دعاهم فيها إلى مواصلة الجد والاجتهاد، والتمسك بالقيم والأخلاق، ليكونوا لبنات صالحة في بناء المجتمع، معربًا عن شكره لأسرهم التي دعمت أبناءها حتى وصلوا إلى هذه المكانة المتميزة.