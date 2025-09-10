نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لافتتاح معرض "أهلاً مدارس" الرئيسي بحي العمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قام المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بجولة ميدانية لمتابعة التجهيزات النهائية للافتتاح الرسمي لمعرض "أهلاً مدارس" لبيع المستلزمات والأدوات المدرسية والذي تقيمه محافظة الجيزة بالتعاون مع الغرفة التجارية وذلك بأرض الشركة الشرقية بشارع ترعة الزمر بحي العمرانية استعدادًا لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وأكد محافظ الجيزة أن إقامة المعرض تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية ومواجهة الغلاء من خلال توفير جميع المستلزمات والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، تماشيًا مع سياسة الدولة في التوسع بإقامة مثل هذه المعارض بمختلف محافظات الجمهورية بهدف التخفيف عن الأسر ولا سيما محدودي الدخل.

وحرص محافظ الجيزة خلال جولته على متابعة أعمال تسكين العارضين وتجهيز المعروضات مشيرًا إلى أن المعرض مقام على مساحة تصل إلى 1800 م²، ويضم 65 عارضًا بإجمالي 108 باكيات بيعية.

كما شدد المحافظ على أهمية الالتزام بجودة المنتجات وتنوعها لتلبية احتياجات المواطنين مع متابعة تنفيذ جميع الاشتراطات التنظيمية والرقابية داخل المعرض بما يضمن راحة المواطنين وتقديم أفضل خدمة للأسر قبل بدء الدراسة.

وتدعو محافظة الجيزة المواطنين إلى زيارة المعرض والاستفادة من التخفيضات المتاحة مؤكدة استمرار التوسع في إقامة معارض "أهلاً مدارس" بمختلف الأحياء والمراكز لخدمة أكبر عدد من الأسر.

