وزيرا التنمية المحلية والتموين ومحافظ الجيزة يفتتحون معرض أهلا مدارس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 09:32 مساءً - افتتحت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، يرافقهم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، معرض "أهلًا مدارس" الرئيسى فى محافظة الجيزة، بهدف توفير احتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية والسلع الغذائية بأسعار مخفضة.

وينظم معرض "أهلًا مدارس" الرئيسى فى محافظة الجيزة، بشارع ترعة الزمر، على مساحة تصل إلى 1800 م2، ويضم 65 عارضًا، بإجمالى 108 باكيات بيعية.

ويوفر المعرض احتياجات الطلبة والمعلمين من المستلزمات والأدوات المدرسية فى مختلف مراحل التعليم، مثل: الملابس، والأحذية، والشنط المدرسية، والزى المدرسى، والكشاكيل، والكراسات، والأقلام، بالإضافة إلى المواد والسلع الغذائية الأساسية.

واستعدت محافظة الجيزة، للعام الدراسى الجديد، بإقامة 23 معرضًا "أهلًا مدارس" على مستوى كافة الأحياء والمراكز والمدن، بالإضافة إلى 3 معارض بالمدن الجديدة، ليصل إجمالى عدد المعارض 26 معرضًا.