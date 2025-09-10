نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| مدبولي يدين الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطر ويؤكد ثبات موقف مصر من القضية الفلسطينية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وصف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاعتداء الإسرائيلي على قطر بأنه انتهاك سافر للأعراف والقوانين الدولية، مؤكدًا أن مثل هذه التحركات الإسرائيلية تعرقل جهود الوساطة ومساعي التهدئة المستمرة منذ سنوات طويلة.

وخلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، لم يقتصر حديث رئيس الوزراء على الإدانة السياسية فحسب، بل تطرق أيضًا إلى مواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وإلى أهمية إصلاح النظام العالمي.

إدانة الانتهاكات الإسرائيلية ضد قطر

أكد رئيس الوزراء أن الضربات الإسرائيلية التي طالت قطر جاءت في توقيت حساس للغاية، حيث تقوم الدوحة بدور مهم إلى جانب القاهرة في جهود الوساطة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة.

ووصف مدبولي هذه الاعتداءات بأنها انتهاك سافر وصارخ يثير تساؤلات حقيقية حول جدية الجانب الإسرائيلي في التوصل إلى حل شامل وعادل لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن مثل هذه الممارسات لا تؤدي إلا إلى تعطيل النقاشات التي طال انتظارها منذ أكثر من سبعين عامًا.

كلمة الرئيس في تجمع البريكس

تطرق رئيس الوزراء إلى كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في تجمع البريكس، مؤكدًا أنها جاءت معبرة عن موقف كل المنصفين في العالم.

وأشار إلى أن الكلمة جسدت الموقف المصري الثابت من القضية الفلسطينية، خصوصًا رفض فكرة التهجير أو تصفية القضية. كما تناولت الكلمة قضية إصلاح النظام العالمي، حيث شدد الرئيس على أن العالم بحاجة إلى إصلاح جذري يحقق عدالة حقيقية في إدارة القضايا الدولية.

كما دعا الرئيس إلى تعميق التكامل الاقتصادي وتعزيز التبادل التجاري بين دول البريكس، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز مكانة الدول النامية في النظام الاقتصادي العالمي.

تهنئة الفلاحين بعيدهم الوطني

لم يغفل مجلس الوزراء الجانب الداخلي، حيث وجه التهنئة إلى فلاحي مصر بمناسبة عيد الفلاح الذي يوافق التاسع من سبتمبر من كل عام.

وأكد مدبولي أن الدولة المصرية تقدر الدور الوطني الكبير الذي يقوم به المزارعون، باعتبارهم الركيزة الأساسية للأمن الغذائي، ومساهمين رئيسيين في توسيع الرقعة الزراعية وزيادة الإنتاجية، بما يضمن استقرار السوق المحلي وتأمين احتياجات المواطنين.

إشادة بالمنتخب المصري

وفي ختام الاجتماع، أشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالأداء الإيجابي الذي يقدمه المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعرب عن تطلعه الكبير إلى أن يحسم المنتخب بطاقة التأهل في المباراة القادمة، معتبرًا أن الإنجاز الرياضي يعد مصدر فخر للشعب المصري، ويعكس روح العزيمة والإصرار لدى شباب مصر.