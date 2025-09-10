نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: الحفاظ على تراث وسط القاهرة واجبنا والتطوير لن يؤثر فيه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خطة تطوير منطقة وسط القاهرة ترتكز على مبدأ أساسي يتمثل في الحفاظ الكامل على التراث والطابع المعماري والتخطيطي الفريد للمنطقة، مع العمل على إعادة المباني إلى رونقها الأصلي، بما يعكس الهوية التاريخية والثقافية لوسط البلد.

وأوضح مدبولي أن التطوير لا يستهدف فقط تحسين الصورة البصرية والمعمارية، وإنما يسعى أيضًا إلى تحويل وسط القاهرة إلى نقطة جذب سياحي واستثماري، بما يعزز من الدور الاقتصادي للمنطقة، ويربط بين أصالة التاريخ وحيوية الحاضر.

وفي سياق متصل، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف العقارات القديمة والآيلة للسقوط، حمايةً لأرواح المواطنين، بالتوازي مع إطلاق مشروعات سياحية كبرى تستهدف استقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، بالاعتماد على شراكات قوية مع القطاع الخاص.

ترميم العقارات القديمة وحماية المواطنين

أكد رئيس الوزراء أن جميع العقارات غير الصالحة إنشائيًا قد صدرت بشأنها قرارات إزالة، حيث تم بالفعل هدم عدد كبير منها.

وأشار إلى أن هناك مبانٍ أخرى ما زالت مأهولة بالسكان، موضحًا أن المحافظات ستتولى تنفيذ أعمال ترميم شاملة لتأمين حياة المواطنين ومنع أي أخطار قد تهددهم.

وشدد مدبولي على أن هذا التوجه يأتي ضمن خطة الدولة للحفاظ على النسيج العمراني للمدينة، مع تعزيز الأمان والاستدامة في المناطق السكنية التاريخية.

تطوير وسط القاهرة: هوية تاريخية واقتصاد واعد

قال رئيس الوزراء إن خطة تطوير وسط البلد تقوم على إعادة المباني إلى حالتها الأصلية دون أي مساس بهويتها، بهدف الحفاظ على القيمة التاريخية والمعمارية.

وأضاف أن التطوير لا يقتصر على البعد الجمالي فقط، بل يمتد إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية والسياحية من المنطقة، لتصبح مركزًا جاذبًا للاستثمار والسياحة على حد سواء.

ويأتي هذا المشروع في إطار استراتيجية الدولة لتوظيف الإمكانات التاريخية والحضارية لمصر كوسيلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل.

مشروع ضخم للتنمية السياحية والعقارية

أعلن مدبولي عن إطلاق مشروع سياحي وعقاري ضخم في منطقة البحر الأحمر، كجزء من الخطة الوطنية لزيادة عدد السائحين إلى 30 مليونًا بحلول عام 2030.

وأوضح أن نجاح هذا الهدف يعتمد بدرجة كبيرة على القطاع الخاص، باعتباره الأكثر كفاءة وقدرة على تنفيذ المشروعات السياحية العملاقة، مما يسهم في توفير آلاف فرص العمل للشباب، وضمان تدفقات قوية للعملة الصعبة.

استثمارات سياحية جديدة على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط

كشف رئيس الوزراء أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ سلسلة من المشروعات السياحية الكبرى على سواحل البحر الأحمر والمتوسط.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن صفقات جديدة في هاتين المنطقتين، بما يعزز مكانة مصر كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية.

