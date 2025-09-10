نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية وتطورات الشأن الاقتصادي والصحي.. أبرز تصريحات رئيس الوزراء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدد من التصريحات الهامة التي تناولت الموقف السياسي لمصر تجاه القضية الفلسطينية، إلى جانب ملفات الاقتصاد والطاقة والصحة.

وجاءت كلماته لتعكس توجهات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تقوم على ثوابت وطنية ورؤية متوازنة تهدف إلى حماية المصالح القومية وتعزيز التنمية المستدامة داخليًا.

كما أبرز مدبولي عددًا من النجاحات المحققة في مجالات الاكتشافات البترولية ومنظومة التأمين الصحي الشامل وسداد مديونيات الشركاء الأجانب، بما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري ويخفض الأعباء المالية المستقبلية.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية

أكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي جدد موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، والذي يقوم على رفض التهجير القسري للفلسطينيين تحت أي ظرف.

وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي بشأن الحرب في قطاع غزة كانت شاملة ووافية، حيث تضمنت توصيفًا دقيقًا للموقف ودعوةً للمجتمع الدولي للتعامل بجدية مع الأزمة.

تعزيز التعاون الاقتصادي عبر قمة بريكس

أشار مدبولي إلى أن كلمة الرئيس السيسي في قمة مجموعة بريكس لم تقتصر على الأبعاد السياسية، بل ركزت أيضًا على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

ويأتي ذلك في ظل سعي مصر لتعزيز شراكاتها الدولية وتنويع مصادر التعاون الاقتصادي بما يخدم أهداف التنمية.

نجاحات منظومة التأمين الصحي الشامل

استعرض رئيس الوزراء ما تحقق في ملف الرعاية الصحية، حيث أوضح أن منظومة التأمين الصحي الشامل استفاد منها حتى الآن أكثر من 2 مليون و860 ألف مواطن. كما تم إجراء عدد كبير من العمليات الجراحية على نفقة الدولة، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتوفير الرعاية الصحية كحق أساسي للمواطنين.

الاكتشافات البترولية وتقليل فاتورة الاستيراد

وفيما يخص قطاع الطاقة، لفت مدبولي إلى أن الاكتشافات البترولية الجديدة ستسهم بشكل مباشر في تقليل فاتورة استيراد المواد البترولية، ما يخفف العبء على الموازنة العامة للدولة.

سداد مديونيات الشركاء الأجانب وزيادة الإنتاج المحلي

كشف رئيس الوزراء أن مصر نجحت في سداد المديونيات المستحقة للشركاء الأجانب في قطاع الطاقة، وهو ما يفتح المجال لمزيد من الاستثمارات ويعمل على زيادة الإنتاج المحلي.

وتعزز هذه الخطوة ثقة المستثمرين الدوليين في السوق المصري وتدعم توجه الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي.