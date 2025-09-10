نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يترأس عددًا من اجتماعات مجالس إدارات الأجهزة التنفيذية لبحث تطوير الخدمات وتنمية الموارد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عددًا من اجتماعات مجالس الإدارات بالأجهزة التنفيذية بالمحافظة وذلك للوقوف على سُبل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتنظيم العمل بمختلف القطاعات.

حيث ترأس المحافظ اجتماع مجلس إدارة مشروع تسويق الأكشاك التجارية لمتابعة آليات تنظيم العمل بالمشروع والاطلاع على الطلبات المقدمة لاستغلال المواقع الفضاء واستئجار البارتشنات وذلك بنطاق أحياء الدقي والعمرانية والطالبية والعجوزة وجنوب الجيزة والهرم، إلى جانب مركز كرداسة والجهاز التنفيذي للسرفيس.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أهمية إدارة المشروع بصورة حضارية تحقق الاستغلال الأمثل للمواقع بما يعود بالنفع على المواطنين مع الحفاظ على الشكل الحضاري للطرق مشددًا على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة وضمان الشفافية في اختيار المستفيدين، مع المتابعة المستمرة لمنع أي تجاوزات.

كما ترأس المحافظ اجتماع مجلس أمناء سوق الجملة للخضروات والفاكهة بمدينة السادس من أكتوبر حيث تم استعراض الموقف المالي والإداري للسوق، وبحث سُبل تنمية موارده وتعظيم كفاءة العمل داخله إلى جانب متابعة موقف الوحدات البيعية المسحوبة وإجراءات تجديد تراخيص الإشغال بما يضمن انضباط العمل وتحقيق عوائد مالية تساهم في تحسين الخدمات.

وفي السياق ذاته ترأس المحافظ اجتماع مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروع الجبانات حيث تم البت في موقف المدافن الجاهزة بقطاع ب طريق الفيوم ومراجعة الطلبات المقدمة من المواطنين إلى جانب استعراض الموقف المالي من حيث المتحصلات والمصروفات الخاصة بالمشروع، بما يضمن إدارة فعّالة تلبي احتياجات المواطنين وتيسر حصولهم على الخدمة.

وشدد المهندس عادل النجار على أن المحافظة حريصة على عقد هذه الاجتماعات بشكل دوري للوقوف على التحديات التي تواجه كل قطاع واتخاذ القرارات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات وتنمية الموارد الذاتية، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو خدمة المواطن وتقديم حلول عملية ومستدامة لكافة المشكلات.

حضر اللقاء إبراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نائبي المحافظ ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد ورؤساء الاجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء والمراكز المعنية.

