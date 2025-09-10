نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: ضرورة إصلاح جذري لمجلس الأمن وإدانة مصر للاعتداء الإسرائيلي على قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الوقت قد حان لإجراء إصلاح حقيقي وجذري في منظومة مجلس الأمن الدولي بما يضمن تحقيق العدالة، وحماية الأمن والسلم الدوليين من ممارسات عدوانية تهدد استقرار الدول والشعوب.

وجاءت هذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي عقده رئيس الوزراء بمقر مجلس الوزراء، حيث شدد على رفض مصر القاطع لأي انتهاكات للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مجددًا التأكيد على موقف مصر الثابت في دعم الأشقاء والحفاظ على استقرار المنطقة.

إدانة الاعتداء على دولة قطر

أدان رئيس الوزراء بأشد العبارات الاعتداء السافر الذي تعرضت له دولة قطر الشقيقة يوم أمس، واستهدف المكتب السياسي لحركة حماس بالعاصمة الدوحة.

وأوضح أن هذا الهجوم يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وخرقًا واضحًا لميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات تُقوّض الجهود الرامية لتحقيق التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة.

رفض قاطع للسلوك العدواني

شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة المصرية ترفض بشكل قاطع هذا النهج العدواني الإسرائيلي الذي لا يمكن القبول بأي ذرائع له، لكونه يمس بشكل مباشر سيادة قطر وسلامتها ووحدة أراضيها.

وأكد أن هذا التصرف يعد تطورًا خطيرًا يهدد الأمن الإقليمي ويستدعي موقفًا دوليًا حاسمًا.

تضامن مصر الكامل مع قطر

أعرب رئيس الوزراء عن تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة في مواجهة هذا الاعتداء، مشيرًا إلى أن مصر تقف إلى جانب الدوحة ضد أي تهديدات تستهدف أمنها واستقرارها.

كما دعا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته ووقف أي عدوان أو تجاوز، مع العمل على محاسبة المتورطين وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا.

دعوة لإصلاح منظومة مجلس الأمن

أكد مدبولي أن هذه الأحداث المتكررة تكشف بوضوح الحاجة الماسة إلى إصلاح شامل لمنظومة مجلس الأمن الدولي، بما يعزز من فعاليته في التصدي لمثل هذه الاعتداءات، ويعيد الثقة في قدرته على حماية الشعوب والدول من الحروب والعدوان.