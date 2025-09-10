الرئيس السيسي يؤكد لنظيره الإيرانى حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 07:28 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من "مسعود بزشكيان"، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وصرح السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس الإيرانى أعرب عن تقديره العميق للدور المصرى فى تيسير الحوار بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، موجّهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على جهوده ورعايته الشخصية فى التقريب بين ايران والوكالة، والتى أفضت إلى التوصل إلى اتفاق استعادة التعاون بين الجانبين الذى تم توقيعه فى القاهرة يوم ٩ سبتمبر ٢٠٢٥، وذلك عقب وساطة مصرية امتدت لعدة أشهر، ومشيدًا فى هذا الصدد بالدور المصرى المحورى فى إتاحة المجال لحوار بنّاء.

وأضاف المتحدث الرسمى، أن الرئيس السيسى قدم التهنئة للرئيس الإيرانى بمناسبة توقيع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية على الاتفاق، مؤكدًا حرص مصر على دعم جهود خفض التصعيد واحتواء التوترات، فى ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد يستدعى تكثيف العمل المشترك لتعزيز الاستقرار ومواجهة محاولات تقويض السلم والأمن.