نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "جهار" تمنح الاعتماد الكامل أو المبدئي أو تجديد الاعتماد لـ24 منشأة صحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - • حصول “مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا” على الاعتماد المبدئي يدعم المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل بتوفير خدمات صحية متخصصة وعالية الجودة.

• تجديد الاعتماد المبدئي لـ “مستشفى الخير والبركة بالإسماعيلية” يؤكد على دور القطاع الأهلي كشريك فاعل في تطبيق معايير الجودة وتعزيز منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

• انضمام “ثماني” وحدات رعاية أولية جديدة تابعة لوزارة الصحة والسكان إلى قائمة المنشآت الحاصلة على الاعتماد المبدئي يعكس حرص الدولة على رفع مستوى جودة الخدمات الصحية في جميع المحافظات داخل منظومة التأمين الصحي الشامل وخارجه.

• حصول (3) عيادات خاصة وصيدلية على الاعتماد الكامل وتجديد اعتماد (3) معامل طبية خاصة يعزز من الشراكة والتنافسية الإيجابية بين القطاعين العام والخاص ويدعم استدامة الجودة وحرية المريض في اختيار مقدم الخدمة المناسب له.

• نجاح “مستشفى القنطرة غرب المركزي بمحافظة الإسماعيلية” في الحصول على شهادة الاعتماد المبدئي لتقديم رعاية صحية وفقا لأفضل الممارسات العالمية لمنتفعي المنظومة.

رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية:

• الجودة في الرعاية الصحية هي منظومة متكاملة تعتمد على كوادر مؤهلة وتطبيق عملي سليم داخل المنشآت.

• معايير “جهار” توحد مستوى جودة الخدمة الصحية بالقطاعات المختلفة وتضمن تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق رعاية عادلة وآمنة ومستدامة.

• معايير الجودة الصادرة عن GAHAR تخضع لمراجعات من خبراء محليين ودوليين لاعتمادها دوليا وبناء منظومة صحية وفقا لأفضل الممارسات العالمية.

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي أسفرت عن منح (24) منشأة صحية الاعتماد الكامل أو المبدئي أو تجديد الاعتماد، وفقا للمعايير الوطنية الصادرة عن «جهار» والحاصلة على الاعتراف الدولي من منظمة “الإسكوا” العالمية.

وتضمنت القرارات حصول «مستشفى الكبد والجهاز الهضمي بجامعة المنيا» على شهادة الاعتماد المبدئي، عقب نجاحه في استيفاء متطلبات الجودة الوطنية، في خطوة هامة تأتي ضمن استعدادات محافظات المرحلة الثانية لتطبيق منظومة التأمين الشامل، من خلال تأهيل ودعم الكيانات الصحية الحيوية وخاصة الجامعية لتطبيق معايير الجودة، وتقديم خدمات طبية متخصصة وفقا لأفضل الممارسات العالمية وقادرة على تلبية احتياجات المرضى.

كما شملت القرارات نجاح “ثماني” وحدات ومراكز طب أسرة تابعة لوزارة الصحة والسكان في الحصول على الاعتماد المبدئي وفقا لمعايير “جهار”، وهي:

• وحدة طب أسرة “مطول” بمحافظة الفيوم

• وحدة طب أسرة “الكعابي الجديدة” بمحافظة الفيوم

• وحدة طب أسرة منشأة عبد الله بمحافظة الفيوم

• وحدة طب أسرة العامرية بمحافظة الفيوم

• وحدة طب أسرة ميت فارس بمحافظة الدقهلية

• وحدة طب أسرة كفر الجنينة بمحافظة الدقهلية

• وحدة طب أسرة العسيرات بمحافظة قنا

• مركز طب أسرة كوم يعقوب بمحافظة قنا

وكشف تقرير اللجنة عن نجاح “مستشفى القنطرة غرب المركزي بمحافظة الإسماعيلية” في الحصول على شهادة الاعتماد المبدئي من “GAHAR”، إلى جانب تجديد اعتماد ثلاث منشآت صحية بمحافظة بورسعيد بما يعكس التزامها بتطبيق المعايير وتوفير رعاية صحية آمنة، وشملت:

• مستشفى السلام بورسعيد

• مركز طب أسرة مصطفى كامل

• وحدة صحة أسرة بحر البقر الجديدة

كما منحت اللجنة الاعتماد الكامل لثلاث وحدات طب أسرة بمحافظة أسوان، وهي: وحدة طب أسرة الكاجوج، وحدة طب أسرة سلو قبلي، وحدة طب أسرة جزيرة سهيل.

وأشار التقرير إلى نجاح أربع منشآت صحية تابعة للقطاع الخاص في الحصول على الاعتماد الكامل وفقا لمعايير “جهار”، وهي:

• صيدلية دكتورة لطيفة مجدي عباس بمحافظة السويس

• عيادة دكتور طارق هاشم بمحافظة السويس

• عيادة دكتورة مي الغزالي بمحافظة السويس

• عيادة دكتور خالد محمد عصر بمحافظة الجيزة

إلى جانب تجديد الاعتماد لثلاث منشآت أخرى، وهي:

• معمل البرج 1 بمحافظة السويس

• معمل البرج بمحافظة أسوان

• معمل المختبر بمحافظة أسوان

كما أصدرت اللجنة قرارا بتجديد الاعتماد المبدئي لـ “مستشفى الخير والبركة” بمحافظة الإسماعيلية والتابعة للقطاع الأهلي، بما يعكس إقبال المنشآت الصحية غير الحكومية نحو تطبيق معايير الجودة، والالتزام بتقديم خدمة صحية عالية الجودة، باعتبارها شريكا فاعلا في تعزيز منظومة الرعاية الصحية الشاملة.

أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية أن مفهوم “الجودة” في الرعاية الصحية يمثل منظومة متكاملة من الإجراءات العملية التي تتطلب كوادر طبية مؤهلة وقادرة على التطبيق الفعلي داخل المنشآت الصحية.

وأشاد الدكتور أحمد طه بما حققته “معايير الجودة” الصادرة عن GAHAR من نتائج ملموسة أسهمت في تعزيز التكامل وتوحيد مستوى الخدمة بمختلف القطاعات الصحية، بما ينعكس إيجابيا على تجربة المريض، ويرفع من كفاءة النظام الصحي في مصر، ويساعد على تحقيق رؤية الدولة نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة بأعلى مستويات الجودة وسلامة المرضى.

وأوضح أن معايير الجودة الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية “جهار” تمر بمراحل متعددة من خلال خبراء ومتخصصين محليين ودوليين، للوصول إلى أفضل مستويات من الجودة العالمية بمختلف المنشآت الصحية، إلى جانب الحرص على اعتمادها دوليا لتتوافق مع أفضل الممارسات العالمية بما يسهم في تأسيس منظومة صحية آمنة ومستدامة.

وأكد الدكتور أحمد طه أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لا يتوقف دورها عند منح شهادات الاعتماد، بل يمتد إلى متابعة ورقابة المنشآت المعتمدة بشكل دوري لضمان الالتزام المستمر بتطبيق معايير الجودة والحفاظ على استدامتها، بما يكفل للمريض خدمة صحية آمنة وموثوقة في كل وقت، ويعزز من ثقة المجتمع في المنظومة الصحية بأكملها.