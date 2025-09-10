نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مجلس الوزراء يهنئ فلاحي مصر بعيدهم.. ويدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة

خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه مجلس الوزراء التهنئة إلى جموع فلاحي مصر بمناسبة "عيد الفلاح"، الذي يحل في التاسع من سبتمبر من كل عام، مؤكدًا تقدير الدولة المصرية وعرفانها بالدور الوطني المؤثر الذي يقوم به المزارعون في دعم خطط الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية، ورفع الإنتاجية، وتكريس سلة الغذاء لتأمين احتياجات الوطن والمواطنين، مشددًا على استمرار الدعم لهم تعزيزًا لدورهم الحيوي.

إدانة الاعتداء الإسرائيلي على قطر

وفي مستهل الاجتماع، أدان مجلس الوزراء الاعتداء السافر الذي تعرضت له أمس دولة قطر الشقيقة، واستهدف المكتب السياسي لحركة حماس بالعاصمة الدوحة، مؤكدًا أن هذا النهج العدواني يمثل خرقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ويهدد بتقويض جهود التهدئة ووقف التصعيد في المنطقة.

وشدد المجلس على رفضه القاطع لهذا السلوك، الذي يمثل مساسًا غير مقبول بسيادة دولة عربية شقيقة، معلنًا تضامن مصر الكامل مع قطر في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ لأمنها ووحدة أراضيها، مع دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لوقف العدوان ومحاسبة المسئولين عنه.

السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مجريات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، التي تم طرحها للحوار المجتمعي، مشيرًا إلى أن الحكومة ترحب بجميع الآراء والأفكار للوصول إلى رؤية متكاملة.

وأوضح أن السردية تستهدف تجميع جهود الدولة خلال السنوات الماضية، وخطوات المرحلة الحالية، ورؤيتها للسنوات الخمس المقبلة.

تراجع معدلات التضخم واستقرار اقتصادي

كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية، مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرة إلى تراجع التضخم العام إلى 12% في أغسطس 2025، مقارنة بـ13.9% في يوليو و14.9% في يونيو.

وأكدت أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح الإجراءات الاقتصادية المتبعة، سواء على صعيد السياسات المالية أو النقدية، وكذلك في مجال حوكمة الاستثمارات العامة.

إشادة بأداء المنتخب الوطني

وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالأداء الإيجابي للمنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، معربًا عن تطلعه إلى حسم بطاقة التأهل في المباراة القادمة.