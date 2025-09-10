نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- السيسي يوجه بتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء لتلبية احتياجات التنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - السيسي يوجه بتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكة القومية للكهرباء لتلبية احتياجات التنمية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المُتجددة.

التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة

وصرح المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عرض موقف دعم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، حيث أشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى التوسع في إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة واستخداماتها ضمن خطة دعم وتطوير وتحديث الشبكة القومية للكهرباء، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، إضافة إلى تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي.

خطة لاستخدام بطاريات التخزين ودعم الصناعة المحلية

وأضاف السفير محمد الشناوي أن الرئيس تابع كذلك خطة التوسع في استخدام تقنية بطاريات التخزين، وإقامة عدد من المحطات المتصلة بمشروعات الطاقة المتجددة لتعظيم الاستفادة منها وتحقيق الاستقرار للشبكة الكهربائية.

كما شدد الاجتماع على الإسراع في الدراسات الفنية والضوابط الخاصة بالمشروعات المستقبلية، بما يشمل تعظيم الاعتماد على الصناعة المحلية للمهمات، وتحديد نسبة المكون المحلي في المشروعات، لدعم خطة الدولة في توطين التكنولوجيا الحديثة ومراعاة التوزيع الجغرافي لنقاط الربط.

توجيهات رئاسية بتطبيق معايير الجودة وتعزيز الخدمات

وذكر المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه بالعمل على إضافة قدرات من الطاقات المتجددة إلى مزيج الطاقة، مع تطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد سيادته على أهمية التنسيق والتعاون مع جميع الجهات المعنية لتطوير الشبكة القومية للكهرباء، وتعزيز قدرتها على استيعاب زيادة الأحمال الكهربائية المتوقعة خلال الأعوام المقبلة.

ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة

واختتم المتحدث الرسمي بالتأكيد على أن الرئيس السيسي وجه بتفعيل السياسات الهادفة إلى ترسيخ دور مصر كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، وتعظيم العوائد من مصادر الطاقات المتجددة وحسن استغلال الموارد الطبيعية، بما يعزز خطط الدولة للتنمية المستدامة.