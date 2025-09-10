نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع والإنتاج الحربى يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المصرى / الأمريكى المشترك ( النجم الساطع - 2025 ) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى المرحلة الرئيسية للتدريب المصرى / الأمريكى المشترك ( النجم الساطع - 2025 )، وذلك بحضور الفريق / أحمد خليفة

رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول / براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية والفريق أول / ديميتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة

القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب والملحقين العسكريين وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين.

تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكى للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة بالتدريب حيث قامت المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالإشتباك وتدمير الأهداف المعادية، كما تم تنفيذ أعمال القصف المدفعى بدقة عالية على كافة الأهداف المخططة، وتم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى لإستكمال تطوير الهجوم وتدمير الأهداف المعادية، وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة وإستغلال طبيعة الأرض لتنفيذ المهام طبقًا للتوقيتات المحددة، وأختتمت الفعاليات بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب.

وفى ختام المرحلة نقل الفريق أول / عبد المجيد صقر تحيات السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وترحيبه بالدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتدريب، كما أثنى على الآداء المتميز خلال تنفيذ المرحلة بما يعكس القدرات القتالية العالية للقوات المشتركة بالتدريب ومدى القدرة على تنفيذ المهام المشتركة بكفاءة وإقتدار، مشيرًا إلى أهمية التدريب وما يمثله من دعم لتعزيز أوجه علاقات التعاون العسكرى.

وعلى هامش تنفيذ فعاليات المرحلة إلتقى الفريق أول / عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بالفريق أول / براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك بحضور

الفريق / أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.

حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك، كذلك تبادل الرؤى تجاه تطورات الأوضاع التى تشهدها المنطقة، كما تطرق الجانبان لأوجه تعزيز علاقات التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.