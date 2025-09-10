نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضبط 3 أطنان برجر وسجق وعجينة كفتة ودهون حيوانية غير صالحة بمنشاة مخالفة بالهرم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكنت محافظة الجيزة من ضبط ٣ أطنان من مصنعات غذائية تشمل برجر وسجق وعجينة كفتة ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل أحد منشآت "بير سلم" بمنطقة اللبيني بحي الهرم، خلال حملة مشتركة بين حي الهرم ومديرية الطب البيطري ومباحث التموين، وذلك في إطار جهود محافظة الجيز، المستمرة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الحملات تأتي تنفيذًا لخطة المحافظة في تكثيف الرقابة على الأسواق والمنشآت غير المرخصة لضمان جودة وسلامة المعروض من المواد الغذائية مشددًا على أنه لن يتم التهاون مع أي مخالفات تمس صحة المواطنين وأنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين.

كما أوضح المحافظ أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة تمهيدًا لإعدامها بالطرق الصحية السليمة مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية المفاجئة واليومية على الأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة المعروضات الغذائية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القائمين على المنشاة المخالفة تنفيذًا لدور المديرية في خدمة وحماية المواطنين من السلع الفاسدة، مشيرًا إلى أن الحملات ستستمر لضبط أي مخالفات مماثلة.

وتُهيب محافظة الجيزة بالمواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي أنشطة أو مصانع ومحال غير مرخصة قد تشكل خطرًا على الصحة العامة.

شهدت الحملة متابعة طه عبد الصادق رئيس حي الهرم والعميد عدلي الجمال مدير مباحث التموين وممثلي مديرية الطب البيطري.

