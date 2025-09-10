نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان يستقبل وزير الدولة للإنتاج الحربى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة المشروعات المشتركة بين الوزارتين، بهدف تعزيز الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع رحب الدكتور خالد عبد الغفار، بالوزير " محمد صلاح " والوفد المرافق له، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الوزارتين في تنفيذ مشروعات حيوية بمختلف المحافظات، مشيرا إلى أن المنظومة الصحية في مصر شهدت تطورات كبيرة خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء منشآت جديدة، تطوير البنية التحتية، وتحسين جودة الخدمات الطبية.

كما وجه الدكتور خالد عبدالغفار بتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات المشتركة والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أهمية عقد اجتماعات دورية لمتابعة التقدم وتذليل أي عقبات. كما استعرض الاجتماع مشروعات البنية التحتية الصحية، التي تشمل المستشفيات، المخازن الاستراتيجية، ومراكز تنمية الأسرة، مع مناقشة التحديات ووضع حلول فورية لضمان استكمالها في المواعيد المحددة، وبعضها متوقع إنجازه خلال عام 2025.

ومن جانبه أشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى،وزير الدولة للإنتاج الحربى، إلى أن هذا اللقاء يأتى من منطلق الحرص على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالارتقاء بالمنظومة الصحية وذلك من خلال استكمال عدد كبير من المبادرات الصحية، وإعادة هيكلة وتطوير البنية التحتية لعدد من المستشفيات ومراكز تنمية الاسرة، والمخازن الإستراتيجية، في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين ووفقا لأهداف التنمية المستدامة 2030.

واوضح وزير الدولة للإنتاج الحربى أن التعاون المشترك مع وزارة الصحة يأتي في إطار السياسة التي تنتهجها وزارة الإنتاج الحربي للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية بالتعاون مع مختلف الوزارات والمؤسسات، وذلك بالاستفادة بما تمتلكه الشركات التابعة للوزارة من خبرات بشرية وإمكانيات فنية وتكنولوجية وتصنيعية هائلة حيث يتبع الوزارة عدد (19) شركة من بينها (15) شركة صناعية، بالإضافة إلى شركة للصيانة، وأخري لنظم المعلومات شركة TUYA TECHNOLOGY) )، ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للإنشاءات، وقطاع للتدريب، وهو ما يجعلها ضلعًا مهمًا في الصناعة الوطنية.

وأضاف الوزير " محمد صلاح " أن اللقاء شهد إستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات التى تقوم الشركات التابعة للوزارة بتنفيذها لصالح وزارة الصحة والجهات التابعة لها من إنشاء ورفع كفاءة وتطوير البنية التحتية للعديد من المستشفيات والمعاهد الصحية، مشددًا على اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعميق التصنيع المحلي وكذا توجيه جميع الإمكانيات المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية بالدولة وعلى رأسها المشروعات التي تساهم في تقديم خدمات صحية ورعاية طبية أفضل للمواطنين وتحسين الظروف الصحية والمعيشية لهم، لافتًا إلى التأكيد على تقديم كافة سبل الدعم للقائمين على تلك المشروعات المشتركة بين الوزارتين لسرعة الانتهاء منها، موضحًا أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع لمعدلات العمل الخاصة بالمشروعات.