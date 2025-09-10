نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي والزعفراني يترأسان غدًا اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الخميس، ونظيرته التونسية سارة الزعفراني، اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، والتي تُعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

توقيع اتفاقيات ثنائية

ومن المقرر أن تشهد الاجتماعات توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات الثنائية في مجالات تمثل أولوية لكل من مصر وتونس، بما يسهم في دفع التعاون المشترك نحو آفاق أوسع.

انطلاق مجلس الأعمال المصري التونسي

ويعقب اجتماعات اللجنة، افتتاح فعاليات مجلس الأعمال المصري التونسي، حيث يستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة أمام القطاع الخاص في البلدين، بهدف تعزيز الشراكات الاقتصادية وضخ استثمارات جديدة في مختلف المجالات.