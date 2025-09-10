نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يستقبل رئيسة وزراء تونس في مطار القاهرة تمهيدًا لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم الأربعاء، بمطار القاهرة الدولي، سارة الزعفراني، رئيسة حكومة الجمهورية التونسية، في مستهل زيارتها الرسمية إلى مصر لترؤس وفد بلادها في اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة.

وجرت مراسم الاستقبال الرسمي بحضور علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، رئيس بعثة الشرف، وعدد من المسؤولين، حيث تم عزف السلامين الوطنيين لمصر وتونس واستعراض حرس الشرف.

اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية

ومن المقرر أن يترأس رئيسا وزراء مصر وتونس غدًا الخميس اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

توقيع اتفاقيات وبحث فرص الاستثمار

وسيتم على هامش الاجتماعات توقيع عدد من الوثائق والاتفاقيات في مجالات ذات أولوية للبلدين الشقيقين. كما يفتتح الجانبان مجلس الأعمال المصري التونسي لاستعراض الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص في البلدين، بما يفتح المجال لضخ مزيد من الاستثمارات وتعزيز الشراكات الاقتصادية المشتركة.