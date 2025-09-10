نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة البيئة تشارك فى افتتاح معرض الشرق الأوسط الدولى السابع عشر لصناعة الورق والكرتون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، شاركت وزارة البيئة فى افتتاح فعاليات المعرض الدولى (الشرق الاوسط لصناعة الورق والكرتون والصناعات التحويلية والطباعة والتعبئة والتغليف) والذي يُقام تحت الرعاية الشرفية لوزارة البيئة في الفترة من 9 إلى 11 سبتمبر 2025.

شارك فى افتتاح فعاليات المعرض الأستاذ ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، وبحضور السيد اللواء المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، السيد المهندس نديم الياس رئيس مجلس إدارة المجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق، والسيد المهندس جمال سعودى رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات المصرية.

أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، على أهمية هذا المعرض الذى يجمع عددًا كبيرًا من الشركات العاملة فى مجال تدوير الورق والكرتون، حيث يضم المعرض قادة الصناعة والمصنعون والموردون من جميع أنحاء العالم لتبادل الأفكار وإظهار التكنولوجيا المتطورة، وأحدث المواد الصديقة للبيئة، فى رؤية شاملة للمشهد الحالي للصناعة واتجاهها المستقبلي، من خلال ندوات وورش عمل ومناقشات تعرض وجهات نظر استراتيجية ونصائح عملية حول التعامل مع التحديات والفرص داخل صناعة الورق، كما يتح توافر فرص التواصل وتكوين شراكات جديدة وتعزيز الشراكات القائمة.

وقد تفقد رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، المعروضات المختلفة داخل أجنحة المعرض، حيث تم متابعة أحدث الاتجاهات والتطورات في صناعة الورق، والكرتون المموج والكرتون المقوى والمناديل الورقية، والابتكارات في عمليات التصنيع وممارسات الاستدامة وتطوير المنتجات التي تشكل مستقبل صناعة الورق.

هذا وشاركت وزارة البيئة بجناح خاص في المعرض يضم جزء من المطبوعات التوعوية والبروشورات التوضيحية لعدد من الأنشطة والملفات التى تقوم بها وزارة البيئة.