نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة 27 حالة تعدٍّ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمركزي العياط والبدرشين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال المرحلة الثانية من الموجة الـ27 لإزالة التعديات والتي يتم تنفيذها خلال الفترة من 30 أغسطس وحتى 26 سبتمبر 2025 وذلك تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الجيزة وجهات الولاية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واسترداد الحقوق وإزالة المخالفات.

وقد اطّلع المحافظ على جهود الحملات بمركزي البدرشين والعياط والتي أسفرت عن إزالة 27 حالة تعدٍّ تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية.

ففي مركز ومدينة البدرشين تم إزالة 17 حالة تعدٍّ شملت التعديات على أملاك الدولة والمباني المخالفة بقرى الشوبك الغربي والشنباب وأبوصير بإجمالي مساحة تقارب 4620 مترًا مربعًا.

وفي مركز ومدينة العياط تمكنت الحملة من إزالة 10 حالات تعدٍّ بقرى القطوري وطهما والبليدة بمساحات تراوحت بين 150 إلى 450 مترًا مربعًا وذلك في إطار خطة المحافظة للتصدي للتعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.

ووجّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية ومنع أي تعديات جديدة على الأراضي المستردة مع التنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية.

وشدد المحافظ على التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مؤكدًا الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها أو على الأراضي الزراعية مرة أخرى.

IMG-20250910-WA0015

IMG-20250910-WA0008

IMG-20250910-WA0011

IMG-20250910-WA0006

IMG-20250910-WA0010

IMG-20250910-WA0013

IMG-20250910-WA0012

IMG-20250910-WA0009

IMG-20250910-WA0004

IMG-20250910-WA0003

IMG-20250910-WA0007

IMG-20250910-WA0014

IMG-20250910-WA0005

IMG-20250910-WA0002