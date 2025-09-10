نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الري: إعداد دراسة لتحديث عملية تشغيل مجموعة قناطر الدلتا لتحسين عملية توزيع المياه وتقليل التكاليف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، سيسيل كوبرى المدير الاقليمى لشمال إفريقيا بالوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث تم بحث مجالات التعاون الحالية والمستقبلية المقترحة بين الجانبين.

تعزيز كفاءة تشغيل مجموعة قناطر الدلتا

وتم خلال اللقاء بحث التعاون الجاري فى مجال إعداد "دراسة لتحديث وتطوير عملية تشغيل مجموعة قناطر الدلتا"، والتى تهدف لتعزيز كفاءة تشغيل مجموعة قناطر الدلتا، وتحسين عملية توزيع المياه والتحكم بها، وتقليل تكاليف الصيانة والتشغيل، وتحديد البدائل الهيدروليكية لتشغيل وادارة القناطر، وبدائل التحكم الميكانيكي وتقليل الإعتماد على العنصر اليدوي، ودراسة الترسيبات أمام القناطر، ومراقبة قياسات التصرفات والمناسيب أثناء فترة الدراسة.

كما تم إستعراض ما تحقق خلال البرنامج القومى الثالث للصرف بمراحله الثلاث الأولى، ومناقشة موقف الاتفاق التمويلى ضمن البرنامج القومى الرابع للصرف والجارى الإعداد للبدء فيه قريبًا، والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 1.40 مليون فدان على ثلاث مراحل تمتد لفترة 12 عام.

اعداد الخطة الإستراتيجية لصيانة وإحلال محطات الرفع

كما تم مناقشة الإستفادة من الخبرة الفرنسية ضمن جهود إعداد "الخطة الإستراتيجية لصيانة وإحلال محطات الرفع"، حيث أشار الدكتور سويلم لأهمية تعزيز الفهم الشامل لمنظومة محطات الرفع وتحسين أداء هذه المنظومة من خلال إعداد خطة استراتيجية لمحطات الرفع، بما يمكن متخذى القرار من تحديد أولويات التأهيل والإحلال والصيانة طبقًا لمعايير فنية واضحة، مشيرًا إلى أن تحسين حالة المحطات وزيادة كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية بها ينعكس على خفض استهلاك الكهرباء وبالتالي تقليل الانبعاثات الكربونية المسببة لتغير المناخ كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0 والمعنية بإجراءات التخفيف من مسببات تغير المناخ.

دعوة وزير الري للجانب الفرنسي فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه

وتوجه الدكتور سويلم بالدعوة للجانب الفرنسى للمشاركة فى فعاليات إسبوع القاهرة الثامن للمياه والمزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل لإثراء المناقشات والفعاليات، وبحث المزيد من فرص التعاون بين البلدين خلال فعاليات الإسبوع.

وقد شارك الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى فى الجلسة الوزارية رفيعة المستوى "إعادة صياغة العلاقة المتكاملة بين المياه والطاقة والمناخ من أجل مستقبل مستدام" والمنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 9 سبتمبر 2025 ضمن فعاليات "المؤتمر العالمي الثانى للمياه والطاقة وتغير المناخ" بدولة البحرين.

وفى كلمته بالجلسة.. توجه الدكتور سويلم بالتحية لدولة البحرين الشقيقة على التنظيم المتميز لهذا المؤتمر الدولى الهام، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون بين كافة دول العالم في مجال المياه، وخاصة تعزيز التعاون مصر والدول العربية والتي تُعد من أكثر دول العالم التي تعانى من ندرة المياه، وتحقيق التكامل وتبادل الخبرات بين الدول العربية لتعظيم الإستفادة من الموارد الطبيعية الثلاثة (الشمس والمياه المالحة والرمال).