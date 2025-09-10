الداخلية القطرية تعلن استشهاد شخص ثالث جراء الهجوم الإسرائيلى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 10 سبتمبر 2025 10:32 صباحاً - أعلنت وزارة الداخلية القطرية، أن الاستهداف الإسرائيلى الغاشم لمقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسى لحركة حماس فى الدوحة، أسفر عن استشهاد مؤمن جواد حسونة حسونة.

وقالت وزارة الداخلية القطرية، فى بيان اليوم: "في إطار المتابعة المستمرة لمستجدات الاستهداف الإسرائيلى، وفي ضوء قيام الجهات الأمنية المختصة بعملها الميداني وجمع الأدلة والاستدلالات، فقد تم التحقق من استشهاد مؤمن جواد حسونة حسونة الذي انتقل إلى رحمة الله جراء هذا الاعتداء".

وجددت وزارة الداخلية القطرية تعازيها الصادقة ومواساتها لأسر الشهداء وذويهم، سائلة الله تعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته، وأن يمن بالشفاء العاجل على المصابين.

وأكدت الوزارة، أن عمليات الاستدلال والتحقق الميداني ما زالت جارية للتعرف على باقي المفقودين، وذلك عبر استخدام تقنيات تحديد هويات ضحايا الكوارث (DVI)، من خلال الإدارات المختصة (الأدلة والمعلومات الجنائية - المختبر الجنائي - مركز الطب الشرعي)، مضيفة أنه سيتم الإعلان عن أي مستجدات فور توافرها.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق، استشهاد أحد منتسبى قوة الأمن الداخلي (لخويا)، وهمام خليل الحية، نجل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، وإصابة عدد من المدنيين، جراء الهجوم الإسرائيلي على أحد المقرات السكنية التي يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي للحركة.