نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025.. تحسن نسبي وارتفاع في نسب الرطوبة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد طقس اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 استمرار التحسن النسبي في الأحوال الجوية، مع ارتفاع في نسب الرطوبة على أغلب الأنحاء.

ويسود طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، حار رطب نهارًا على معظم المناطق، شديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد، بينما يكون مائلًا للحرارة رطبًا في أول الليل، ومعتدل الحرارة في آخره.

شبورة مائية وسحب منخفضة

وكشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أن ساعات الصباح الباكر من الرابعة حتى الثامنة ستشهد شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد تمتد إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء، مما يستدعي توخي الحذر على الطرق الزراعية والسريعة.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة على الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها أحيانًا رذاذ خفيف غير مؤثر على بعض المناطق.

فرص ضعيفة لسقوط أمطار

وأضافت هيئة الأرصاد أن هناك فرصًا ضعيفة لهطول أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، تكون على فترات متقطعة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الأربعاء على مختلف المدن المصرية، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 32 – الصغرى 23

الإسكندرية: العظمى 31 – الصغرى 22

مطروح: العظمى 30 – الصغرى 23

سوهاج: العظمى 35 – الصغرى 23

قنا: العظمى 36 – الصغرى 24

أسوان: العظمى 38 – الصغرى 25

نصائح هيئة الأرصاد للمواطنين

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين بارتداء ملابس خفيفة خلال فترات النهار لتجنب الإحساس بالحرارة والرطوبة، مع ضرورة شرب كميات كافية من المياه، والحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية على عدد من الطرق.