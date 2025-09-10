نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة في الأوساط القانونية.. نقيب المحامين يتابع تفاصيل مقتل محامٍ بحلوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

خيم الحزن على جموع المحامين بعد واقعة مقتل الزميل عبدالرحمن وحيد داخل منزله بحلوان، في حادث هزّ المجتمع القانوني وأثار موجة من الغضب.

وعلى الفور، أصدر الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، توجيهاته بمتابعة التحقيقات لحظة بلحظة، مؤكدًا ضرورة إطلاعه على كل المستجدات أولًا بأول، وسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لضبط الجناة وتقديمهم لمحاكمة عاجلة تحقق القصاص العادل.

وتوجه نقيب المحامين بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد وزملائه، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.