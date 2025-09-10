نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب محامي مصر يدين استهداف اجتماع المفاوضين الفلسطينيين في قطر ويصفه بالاعتداء الخطير على السيادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أدان الأستاذ عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب، بأشد العبارات استهداف سلطات الاحتلال لاجتماع المفاوضين الفلسطينيين في دولة قطر، معتبرًا أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقوانين والأعراف الدولية، ومحاولة لإفشال الجهود الدبلوماسية الرامية لوقف نزيف الدم الفلسطيني.

وأكد «علام» أن استهداف اجتماع مخصص لمناقشة حلول سياسية عادلة يكشف حقيقة الكيان المحتل الذي لا يعرف سوى سياسة القوة والعدوان، محذرًا من التداعيات المباشرة لهذه الممارسات على الأمنين الإقليمي والدولي.

وأعرب رئيس اتحاد المحامين العرب عن تقديره للموقف المصري الرسمي الوارد في بيان رئاسة الجمهورية، مشددًا على أنه يعبر عن ثوابت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الدفاع عن سيادة الدول العربية ورفض أي انتهاك للقانون الدولي.

ووصف «علام» الاعتداءات الإسرائيلية بأنها «بلطجة سياسية وعسكرية» يمارسها الاحتلال في ظل صمت المجتمع الدولي، مطالبًا الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ إجراءات عاجلة لوقف هذه الممارسات وضمان حماية المفاوضين.

واختتم بيانه بالتأكيد على تضامن اتحاد المحامين العرب الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل تحرير أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.