ضمن أنشطة المنظومة المالية الإستراتيجية.. مبادرة "تمكين" تواصل التشغيل التجريبي بمحطتها الرابعة في قرية المعتمدية بالغربية

تواصلت فعاليات التشغيل التجريبي لمبادرة "تمكين"، بالشراكة بين وزارتي التضامن الاجتماعي والعمل، ومؤسسة صناع الخير عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبنك مصر، وذلك بمحطتها الرابعة في قرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ضمن أنشطة المنظومة المالية الإستراتيجية.

وشهدت الفعاليات تنظيم تدريبات عملية على عدد من الحرف التراثية مثل الديكوباج والتطريز، وأخرى مهنية في مجالات السباكة والكهرباء، بهدف دعم قدرات المستفيدين وتهيئتهم لبدء مشروعات صغيرة مدرة للدخل.

وفي إطار الشمول المالي والتحول الرقمي، قدم بنك مصر – الشريك الاستراتيجي للمبادرة – باقة متكاملة من الخدمات المصرفية للأهالي، شملت إصدار كروت "ميزة"، وفتح الحسابات البنكية، وتفعيل المحافظ الإلكترونية، وإتاحة قروض المشروعات الصغيرة، بما يسهم في تعزيز التمكين الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.

كما تضمنت الأنشطة تنظيم قافلة طبية متخصصة في أمراض العيون لتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة، إلى جانب برامج توعوية وتدريبية في ريادة الأعمال والشمول المالي. وقد بلغ عدد المستفيدين من فعاليات المحطة الرابعة نحو 2040 مواطنًا من أبناء القرية.

وتستهدف المبادرة الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين داخل القرى الأكثر احتياجًا، باعتبارها إحدى المبادرات الاستراتيجية الرائدة في مجال التمكين الاقتصادي والاجتماعي، حيث تركز على رفع كفاءة السيدات والشباب وتأهيلهم لإطلاق مشروعات صغيرة، إلى جانب التدريب على الحرف التراثية والمهنية.

الجدير بالذكر أن "تمكين" تسعى إلى تغطية 100 قرية سنويًا، بمعدل يتراوح ما بين 3000 إلى 3500 مستفيد في كل قرية، بما يمثل نقلة نوعية في حياة المواطنين ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

