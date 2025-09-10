نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة: قافلة علاجية مجانية للخيول والإبل بالمنطقة الأثرية بالأهرامات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة أنه تم تنظيم قافلة علاجية مجانية للخيول والإبل ضمن فعاليات البرنامج الوطني "معًا لحماية الخيول والإبل" وذلك من خلال مديرية الطب البيطري وبالتعاون بين وزارة الزراعة ووزارة السياحة والآثار وبمشاركة مستشفى "بروك" الخيري لعلاج الخيول بالمنطقة الأثرية بالأهرامات بنزلة السمان.

وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بضرورة تقديم الرعاية البيطرية للمربين والعاملين في قطاع السياحة بالمناطق الأثرية.

وأضافت نائب المحافظ أن هذه القوافل تسهم في تحسين الخدمة المقدمة للسائحين والزوار في المناطق الأثرية مشيرة إلى أن الاهتمام بالخيول والإبل يعكس حرص الدولة على تعزيز النشاط السياحي وتقديم صورة حضارية تليق بمكانة الأهرامات كأحد أهم المقاصد السياحية في العالم.

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة أن القافلة أسفرت عن علاج 36 خيلًا من نزلات البرد والنزلات الشعبية، و27 خيلًا من التهابات المفاصل والعرج، بالإضافة إلى علاج 46 جملًا من مرض الجرب و64 رأسًا من الخيول والجمال من أمراض سوء التغذية والضعف العام، فضلًا عن علاج 37 حالة من الأمراض الباطنية، ورش 125 رأسًا ضد الطفيليات الخارجية، وإجراء 16 عملية جراحية بسيطة للجمال، وعلاج 46 جملًا من الطفيليات الداخلية. كما تم تنظيم ندوات إرشادية للتوعية بأهم أمراض الخيول والجمال وطرق الاهتمام بها والمتابعة الدورية لعلاجها، ليبلغ بذلك إجمالي الحالات التي تمت معالجتها خلال القافلة 397 حيوانًا.

543174683_1123409506645600_8968194739668225260_n

544567605_1123409669978917_3341789107006247723_n

544976073_1123409239978960_4228000627035765953_n

544997283_1123409406645610_4456398180451861127_n

545069200_1123410079978876_1869567107380919903_n

545251823_1123409086645642_775736995573210049_n

545546817_1123409853312232_6001355432230178346_n

545580328_1123410289978855_2596221112707680837_n