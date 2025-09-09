نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نتيجة انتخابات "شُعبة محرري الفن" بنقابة الصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات "شُعبة محرري الفن"، نتيجة الانتخابات التي أجريت اليوم الثلاثاء 9 سبتمبر 2025م، وأسفرت عن فوز الزميل مصطفى خالد الكيلاني (الجمهورية) بمنصب رئيس الشُّعبة، وفاز بعضوية المكتب التنفيذي الزملاء: عرفة محمود (مجلة الإذاعة والتليفزيون)، ومحمد إسماعيل (وكالة أنباء الشرق الأوسط)، وأمين خيرالله (مجلة الإذاعة والتليفزيون)، وجمال جبريل (وكالة أنباء الشرق الأوسط).

تم تشكيل لجنة للإشراف على انعقاد الجمعية العمومية للشُّعبة تضم الأساتذة: آمال عثمان، وعصام زكريا، ومحمد نصر.