حسام حسن: لعبنا للفوز أمام منافسنا الأول على أرضه.. وواجهنا سوء حظ مع مرموش

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 10:32 مساءً - أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن سعادته بالتواجد في بوركينا فاسو نظرا للذكريات الجميلة التي تربطه بهذا البلد، عندما توج منتخب مصر بلقب بطولة أمم أفريقيا عام 98.

وحقق منتخب مصر تعادلا ثمينًا مع مضيفه بوركينا فاسو، سلبيًا، في اللقاء الذي جمع المنتخبين، اليوم، الثلاثاء، على استاد 4 أغسطس فى العاصمة واجادوجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بأمريكا 2026.

وقال حسام حسن في المؤتمر الصحفي عقب مباراة مصر وبوركينا فاسو: "سعيد بمستوى منتخب بوركينا فاسو وتطور أدائه وامتلاكه مجموعة لاعبين ينشطون في أكبر الدوريات الأوروبية، كما أننى أحترم جمهور بوركينا المتحضر والذي يعشق كرة القدم".

وأضاف حسن: "لعبنا لتحقيق نتيجة إيجابية سواء الفوز أو التعادل، ونعلم جيدا أنه من المهم أن نحافظ على فارق الـ5 نقاط مع بوركينا فاسو المنافس المباشر لنا في المجموعة.. وأهدرنا أكثر من فرصة وألغى الحكم هدفا لنا".

وأكمل حسن: "صادفنا سوء حظ بإصابة عمر مرموش، وهو لاعب مهم لنا، ولكن نجح زملاؤه في الفريق في تعويض غيابه وبلا شك كان بمقدوره تغيير شكل المباراة".

واختتم حديثه قائلا: "أشكر جميع اللاعبين لمجهودهم الكبير أمام منافس قوي يضم قواما من اللاعبين المحترفين بين صفوفه.. ومحمد صلاح كان أحد نجوم المباراة كقائد في الملعب، كما نقل روحه العالية للاعبين وصنع أكثر من فرصة وبالتأكيد وجوده مكسب كبير لنا".

وحافظ منتخب مصر بهذا التعادل على صدارة المجموعة الأولى، برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين، محافظا على فارق الخمس نقاط مع بوركينا فاسو، ليفصله نقطة وحيدة على خطف بطاقة التأهل لكأس العالم 2026، قبل مباراتي الفراعنة الأخيرتين، أمام جيبوتي وغينيا بيساو في التصفيات.

وضم تشكيل منتخب مصر الذى أعلنه حسام حسن المدير الفني كلا من: حراسة المرمى محمد الشناوي، وفي الدفاع: محمد حمدي - محمد هاني - رامي ربيعة - خالد صبحي - أحمد عيد، وفي الوسط: مروان عطية - أحمد نبيل "كوكا" - محمود حسن "تريزيجيه"، والهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح.

بينما يضم تشكيل منتخب بوركينا فاسو في حراسة المرمى: كوفي، وخط الدفاع: عيسى كابوريه- دايو- إدموند تابسوبا- ياجو، وفي الوسط: بيرتراند تراوري- سعيدو سيمبوريه- بلاتي توريه- محمد زوجرانا- لري، والهجوم: دانجو واتارا.