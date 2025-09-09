مراسلة القاهرة الإخبارية: وزيرا خارجية مصر وإيران بحثا تعزيز العلاقات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 09:32 مساءً - قالت سلسبيل سليم، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاجتماعات التي عقدت اليوم بين وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي ونظيره الإيراني عباس عراقجي تأتي في توقيت بالغ الأهمية والحساسية، في إطار جهود خفض التصعيد في المنطقة واستئناف المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن الملف النووي.

وأوضحت سليم، خلال مداخلة مع الإعلامي رعد عبد المجيد، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن بيان وزارة الخارجية المصرية أكد وجود محاولات لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تراعي مصالح الجميع وتعيد الثقة، بما يخلق مناخًا داعمًا للأمن والسلم الإقليميين، ويسهم في استقرار المنطقة.

وأكدت أن البيان أشار أيضًا إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وطهران في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية، فضلاً عن مناقشة التطورات الإقليمية المتلاحقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأكد الوزيران خلال اللقاء رفضهما القاطع للتهجير القسري، وأهمية دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مع رفض كل محاولات التهجير القسري.

وأشارت إلى أن عباس عراقجي بحث خلال الزيارة طبيعة اللقاءات المقبلة مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، التي تهدف إلى التوصل إلى صيغة نهائية للنظام أو البروتوكول الجديد للتعامل بين إيران والوكالة، يأتي ذلك بعد نحو ثلاث جولات تفاوضية بين ممثلي الجانبين، مع مراعاة الهجمات التي تعرضت لها المنشآت النووية الإيرانية، والتي تتهم إسرائيل والولايات المتحدة بالمسؤولية عنها، إضافة إلى الملاحظات التي أبداها مجلس الأمن والبرلمان الإيراني.