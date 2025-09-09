أخبار مصرية

نجاح دبلوماسي جديد لمصر.. اتفاق إيراني مع وكالة الطاقة الذرية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجاح دبلوماسي جديد لمصر.. اتفاق إيراني مع وكالة الطاقة الذرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجحت مصر في تقريب وجهات النظر بين الجمهورية الإيرانية الإسلامية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد فترة من القطيعة والمفاوضات المطولة، بعد استهداف دولة الاحتلال المنشآت النووية الإيرانية، والحرب التي استمرت ل١٢ يومًا.

واحتضنت القاهرة، مراسم التوقيع، بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وعباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، ووفد رفيع المستوى، ورفائيل جروسي، مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الوفد المرافق له.

وأشاد عبد العاطي، بنجاح وإبرام الاتفاق بين الجانبين، معتبرًا ذلك خطوة جيدة لعودة الاستقرار والهدوء إلى المنطقة وعدم جراها إلى الحروب والدمار، مؤكدًا على الدور والنهج السياسي والدبلوماسي التي تتبناه مصر، من أجل إحلال السلام ووقف إطلاق والصراعات بالمنطقة.

