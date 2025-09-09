نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في ذكرى وفاته.. تعرف على "الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف "الذي كرّمه الرئيس السيسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص الدولة المصرية على تكريم أهل القرآن ورموز القراءات، تحيي وزارة الأوقاف هذه الأيام ذكرى وفاة فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف – شيخ عموم المقارئ المصرية الأسبق – الذي وافته المنية في 9 سبتمبر 2016م، عن عمر ناهز 80 عامًا، الذي كرّمه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقديرًا لعطائه المخلص في خدمة كتاب الله تعالى.

ويُعد الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف أحد كبار أعلام القراءات في العصر الحديث؛ فقد حفظ القرآن الكريم في سن مبكرة، وتخرّج في معهد القراءات بالأزهر الشريف، وتولّى منصب شيخ عموم المقارئ المصرية، وأسهم في تخريج أجيال من القراء والعلماء. كما شارك في لجنة مراجعة المصاحف، وأشرف على ختمات قرآنية عديدة، فكان مثالًا للإتقان والإخلاص.

وقد تم تكريم الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف في عام 2015، ضمن احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، حيث منحه فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وسام العلوم والفنون (الطبقة الأولى)، تقديرًا لدوره العلمي والديني البارز وإسهاماته الكبيرة في خدمة القرآن الكريم.

وتؤكد وزارة الأوقاف، بمناسبة هذه الذكرى المباركة، أن تكريم أهل القرآن هو في جوهره تكريم للقرآن ذاته، وتجديد للعهد على مواصلة رعاية العلماء والقراء، بما يعزز مكانة مصر الرائدة في خدمة كتاب الله وحملته داخل الوطن وخارجه.

رحم الله فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، وأسكنه فسيح جناته، وجزاه عن القرآن وأهله خير الجزاء.