نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنفذ عددًا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروعًا للتدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظات ( دمياط - الدقهلية - المنوفية ) بمشاركة الأجهزة التنفيذية لكل محافظة من خلال تنفيذ سيناريوهات تتضمن إصطفاف المعدات والمركبات والتأكد من كفاءتها وتفهم أطقم التشغيل لمهامهم، وتفقد معسكرات الإيواء العاجل والتأكد من جاهزيتها.

وألقى قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى كلمة أثنى فيها على الجهد المبذول والإعداد والتجهيز المتميز وأشار إلى أهمية تلك المشروعات لتحقيق الجاهزية والإستعداد العالى للتعامل مع الأزمات والكوارث بأنواعها وإدراتها بطريقة علمية تحقق السيطرة عليها وتقليل الخسائر الناتجة عنها والتغلب على الأثار المترتبة عليها مشيرًا إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها لإنجاز المهام بكفاءة وإقتدار.

وفى إطار دعم القوات المسلحة لأبناء مصر من ذوى الهمم، نفذت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى معرضين منتجات لهم بنادى بورتوفيق لضباط القوات المسلحة بمحافظة السويس وفندق ومنتزة الحلمية بمحافظة القاهرة وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، بهدف تسهيل عرض منتجاتهم وقد حظيت بإقبال كبير من قبل الزوار الذين أبدوا إعجابهم بالمعروضات وإبداعات حولتها الأيدى الماهرة إلى أدوات تناسب الحياة العصرية.