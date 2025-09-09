نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «15 مليون جنيه تساوي حياة».. استغاثة لإنقاذ مدرس من كفر عشما يحتاج إلى زراعة رئتين عاجلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت أسرة الأستاذ أحمد عبدالوارث شبل خاطر، مدرس المرحلة الابتدائية بقرية كفر عشما في الشهداء بالمنوفية، نداءً إنسانيًا عاجلًا وحملة تبرعات لإنقاذ حياته؛ بعد إصابته بتليف رئوي متقدم وفشل في الجهاز التنفسي.

يبلغ الأستاذ أحمد من العمر 47 عامًا، وهو متزوج ويعول أربعة أطفال، وأصبح يعتمد بشكل كامل على أجهزة التنفس الصناعي على مدار الساعة، ما يجعله في حاجة ماسة لإجراء عملية زراعة رئتين بشكل عاجل.

تتاح العملية في مستشفى كليفلاند كلينك بأبوظبي، إلا أن تكلفتها تتجاوز 15 مليون جنيه مصري، وهو ما يفوق قدرة الأسرة تمامًا، ما دفعهم لطلب المساعدة من أهل الخير لإنقاذ معيل الأسرة الوحيد.

حصلت الحالة على موافقة وزارة التضامن الاجتماعي لجمع التبرعات عبر حساب رسمي تابع للوزارة، وذلك لضمان شفافية وسلامة التبرعات؛ رقم الحساب البنكي: 0013171769154102029، IBAN: EG700003000131717691541020290.

كما بادر بيت مال المسلمين في كفر عشما بالمشاركة في دعم الحالة، بالتعاون عبر أرقام الهواتف التالية: 01098226636، 01006334810.

ودعت الأسرة جميع المهتمين إلى المشاركة في حملة التبرعات لإنقاذ حياته، داعين الله أن يمن عليه بالشفاء العاجل.