عاجل ـ مدبولي: إنتاج البذور والتقاوي محليًا أولوية استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: إنتاج البذور والتقاوي محليًا أولوية استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الأمن الغذائي

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود الدولة في مجال إنتاج البذور والتقاوي، وذلك في اجتماع عقده مساء اليوم بحضور السيد/ علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء/ خالد صلاح، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، واللواء/ أحمد رسمي، ممثل الشركة الوطنية للزراعات المحمية، والدكتور/ عادل عبد العظيم، رئيس مركز البحوث الزراعية.

الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد

أكد رئيس الوزراء أن الدولة تضع ملف البذور والتقاوي على رأس أولوياتها، باعتباره الأساس لرفع الكفاءة الإنتاجية للمحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشددًا على أهمية إنتاج بذور محلية عالية الجودة مقاومة للآفات والتغيرات المناخية، بما يخفف فاتورة الاستيراد ويدعم خطط التوسع الزراعي.

أهمية استراتيجية لقطاع التقاوي

أوضح وزير الزراعة أن قطاع إنتاج التقاوي يمثل الركيزة الأساسية لتطوير الزراعة المصرية، حيث يتم العمل على استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية مرتفعة، وتطبيق نظم دقيقة في مراحل الإنتاج والتوزيع، بما يعزز الأمن الغذائي ويرفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية.

إنجازات مصر في الإنتاجية الزراعية

استعرض الوزير تصدر مصر مراكز متقدمة عالميًا في إنتاجية وحدة المساحة من القمح، الأرز، الذرة الشامية وفول الصويا، مؤكدًا أن القطن المصري طويل التيلة يظل معيارًا عالميًا للجودة.

البرنامج الوطني لتقاوي الخضر

كشف الدكتور عادل عبد العظيم أن البرنامج الوطني لإنتاج تقاوي الخضر الذي انطلق عام 2020 أسهم في استنباط 28 صنفًا وهجنًا جديدة، وإنشاء صوب ومعامل حديثة، وتدريب العمالة الزراعية، لتقليل الاعتماد على الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.

شراكات وتكامل بين الجهات

استعرض ممثلو جهاز مستقبل مصر والشركة الوطنية للزراعات المحمية الخطوات التنفيذية لتوطين صناعة التقاوي، من خلال إنشاء مجمع ومركز وطني لإنتاج وتحسين بذور الخضر، وفق معايير دولية، وبالتنسيق مع وزارة الزراعة ومركز البحوث.

توجيهات رئيس الوزراء

وجه الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة إعداد رؤية متكاملة وشاملة للتعاون بين جميع الأطراف المعنية، لضمان تغطية احتياجات السوق المحلية من البذور والتقاوي، ودعم خطة الدولة في تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.