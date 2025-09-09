في الدقيقة 7.. إصابة عمر مرموش فى مباراة مصر وبوركينا فاسو وأسامة فيصل بديلا له

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 07:24 مساءً - تعرض عمر مرموش مهاجم منتخب مصر للإصابة أمام بوركينا فاسو في الدقيقة 7 من عمر الشوط الأول على أثرها غادر الملعب وشارك أسامة فيصل بدلا له في اللقاء الذي يجمع المنتخبين، حاليا على استاد 4 أغسطس فى العاصمة واجادوجو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بأمريكا 2026.

ويخوض منتخب مصر بقيادة حسام حسن اللقاء بتشكيل كالتالى:

محمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد هاني ، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي، أحمد عيد، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمود حسن تريزيجيه ، محمد صلاح، عمر مرموش.

تحتاج كتيبة حسام حسن إلى الفوز على بوركينا فاسو، لحسم بطاقة التأهل مباشرة إلى المونديال دون انتظار أي نتائج أخرى، بعدما يصل رصيدهم إلى 22 نقطة، فيما يرفع التعادل مع بوركينا فاسو رصيد مصر إلى 20 نقطة مقابل 15 لمنافسه المباشر، وحينها سيحتاج الفراعنة لنقطة فقط من آخر مباراتين أمام جيبوتي وغينيا بيساو، أو الفوز في واحدة منهما، لحسم الصدارة رسميًا.

وعين الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" طاقم حكام كونغولي لإدارة مباراة منتخب مصر أمام بوركينا فاسو، ويدير المباراة طاقم حكام من الكونغو بقيادة جيسي نكونكو، ويعاونه ستيفن دانيك موتاسي ومالوندي تشاني يانيس، وتشيمالا كابونجو حكما رابعا.

ويسعى محمد صلاح قائد منتخب مصر لقيادة الفراعنة للتأهل لكأس العالم للمرة الثانية فى تاريخه والرابعة فى تاريخ الفراعنة، وفي حال تسجيل محمد صلاح هدفاً أمام بوركينا يصبح الهداف التاريخي للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، متخطياً كل نجوم القارة السابقين.

تاريخيا، التقى منتخب مصر وبوركينا فاسو، فى 7 مباريات سابقة، حقق الفراعنة الفوز فى 5 مواجهات وتعادل فى مباراتين، فيما لم يخسر أى لقاء.