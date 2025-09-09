قبل اللقاء بساعات قليلة .. هطول الأمطار مجددا على ملعب مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - هطلت الأمطار مجددا على ملعب 4 أغسطس قبل انطلاق مباراة منتخب مصر وبوركينا فاسو فى السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، فى الجولة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن تشكيل فريقه في مواجهة منتخب بوركينا فاسو المقرر لها السابعة مساء اليوم الثلاثاء - بتوقيت القاهرة - في الجولة الثامنة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

وجاء التشكيل كالتالي : محمد الشناوي فى حراسة المرمى، محمد هاني ، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي، أحمد عيد، مروان عطية، أحمد نبيل كوكا، محمود حسن تريزيجيه ، محمد صلاح، عمر مرموش.

ويفصل منتخب مصر 3 نقاط عن حلم الوصول للمونديال، للمرة الرابعة فى تاريخ الكرة المصرية، حيث يرفع الفوز على بوركينا فاسو الليلة رصيد منتخب مصر إلى 22 نقطة، ويتبقى جولتان فقط على نهاية التصفيات، وهو الرصيد الذي لن يصل له منتخب بوركينا فاسو صاحب الـ14 نقطة، ما سيكون بمثابة إعلان رسمي عن تأهل الفراعنة إلى كأس العالم.

ويدخل منتخب مصر لقاء الليلة وعينه على النقاط الثلاث لحسم التأهل، أو التعادل بأي نتيجة وبالتالي تأجيل حسم الصعود لمعسكر شهر أكتوبر المقبل.

ويعاني منتخب مصر العديد من الغيابات قبل المواجهة الصعبة أمام بوركينا فاسو، حيث يفتقد جهود محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم وياسين مرعي ومحمد شكري وإمام عاشور للإصابة، ويغيب أحمد فتوح وناصر ماهر لأسباب فنية، وتلقى منتخب مصر صدمة قوية قبل السفر إلى بوركينا فاسو باستبعاد حمدي فتحي لاعب الوسط للإصابة فى وجه القدم، كما تجددت إصابة مهند لاشين فى الظهر ويخضع لمحاولات تجهيز للحاق بالمباراة ليظل موقفه غامضاً.