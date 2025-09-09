"بجاحة صهيونية".. نتنياهو: قصف الدوحة عملية إسرائيلية 100%

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - صرح مكتب بنيامين نتنياهو فى بيان صادر باللغة الإنجليزية أن ضربة استهداف قادة حماس فى الدوحة كانت عملية إسرائيلية بحتة، وجاء فى منشور على موقع اكس لمكتب رئيس وزراء الاحتلال: "كانت العملية التى استهدفت اليوم كبار قادة حماس الإرهابيين عملية إسرائيلية مستقلة تمامًا"، وأضاف: "إسرائيل هى من بادرت بها، ونفذتها، وهى تتحمل مسؤوليتها الكاملة 100%".

وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، أن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب كان على علم بالضربة المخطط لها، وباركها، وقال مسئول إسرائيلى للقناة 12 أن ترامب اعطى ضوء اخضر لعملية استهداف قادة حماس فى الدوحة.

وقبل يومين، أصدر ترامب "تحذيرًا أخيرًا" لحماس وكتب ترامب على موقعه "تروث سوشيال": "لقد حذرت حماس من عواقب عدم قبولها هذا تحذيرى الأخير، ولن يكون هناك تحذير آخر!".

وفى نفس السياق، أعلن مصدر فى حركة حماس نجاه الوفد القيادى بالحركة من الهجوم الذى استهدف اجتماعهم فى الدوحة، وكان جيش الدفاع الإسرائيلى وجهاز الأمن العام (الشاباك) قد أعلن تنفيذ هجوم على قيادة حماس فى الدوحة قطر، وأفاد بيان بأن القادة المستهدفين مسؤولون عن عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى إدارة عمليات الجماعة لسنوات قبل ذلك.

وأكد مسؤول إسرائيلى لصحيفة جيروزالم بوست أن خليل الحية، زعيم حماس، كان أحد أهداف العمليات. ولم يتم تأكيد وفاته بعد وأفاد مسؤولون إسرائيليون لصحيفة أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالهجوم وأن ترامب "الضوء الأخضر".