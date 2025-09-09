من هم أبرز قيادات حماس المستهدفين من قبل إسرائيل فى العملية العسكرية ؟ اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - كشفت تقارير عبرية عن الحضور من قادة حماس فى الاجتماع الذى استهدفته العملية العسكرية الإسرائيلية فى العاصمة القطرية الدوحة.

وكان من أهم الحضور خالد مشعل وخليل الحية وزاهر جبارين وحسام بدران ومحمد درويش وموسى أبو مرزوق وطاهر النونو.

وفى السياق نفسه، أكد جيش الدفاع الإسرائيلى وجهاز الأمن العام (الشاباك) تنفيذ هجوم على قيادة حماس فى الدوحة قطر، وأفاد بيان بأن القادة المستهدفين مسؤولون عن عملية طوفان الأقصى 7 أكتوبر 2023، بالإضافة إلى إدارة عمليات الجماعة لسنوات قبل ذلك.

وأكد مسؤول إسرائيلى لصحيفة جيروزالم بوست أن خليل الحية، زعيم حماس، كان أحد أهداف العمليات. ولم يتم تأكيد وفاته بعد وأفاد مسؤولون إسرائيليون لصحيفة أن الولايات المتحدة كانت على علم مسبق بالهجوم وأن ترامب "الضوء الأخضر".

ووفقًا للجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك)، اتخذت تدابير خاصة لتجنب إيذاء أى شخص باستثناء كبار قادة حماس، استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة وذخائر ووفقًا لبيان رسمى، نفذ سلاح الجو الإسرائيلى وجهاز الأمن العام (الشاباك) ضربةً دقيقة استهدفت القيادة العليا لمنظمة حماس.

وجاء فى البيان: "لسنوات، قاد هؤلاء القياديون فى حماس عمليات المنظمة الإرهابية، وهم مسؤولون مباشرةً عن مجزرة السابع من أكتوبر الوحشية، ويديرون الحرب ضد دولة إسرائيل".