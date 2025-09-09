إعلام عبرى: نتنياهو ووزيرا الدفاع والاستخبارات شاهدوا عملية إسرائيل ضد قطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 9 سبتمبر 2025 06:24 مساءً - كشفت وسائل إعلام عبرية، عن تفاصيل الهجوم الإسرائبلي، الغادر على العاصمة القطرية الدوحة، واستهداف قيادات حماس في الدول، وقالت القناة الـ14، إن "العملية أُديرت من قِبل غرفة العمليات الخاصة بجهاز الشاباك في مركز البلاد، حيث كانت التوجيهات الاستخباراتية من الشاباك، أما التنفيذ فتم بواسطة سلاح الجو"

وقالت القناة الـ12، إنه "وتم تنفيذ العملية في قطر من موقعين مختلفين قاعدة سلاح الجو في كرياه، ومقر جهاز الأمن العام (الشاباك) في وسط إسرائيل، حيث كان رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الاستخبارات العسكرية حاضرين.

وأضاف الإعلام العبري، أن "خلال الهجوم تواجد في غرفة القيادة رئيس الحكومة، ووزير الأمن، وشين – القائم بأعمال رئيس الشاباك، وميم – القائم بأعمال نائب رئيس الشاباك، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية."

وتابعت: "فى جهاز الشاباك، نُفذت العملية بواسطة “الشعبة لإحباط الإرهاب من بين أهداف فلسطينية في الخارج” والوحدة العملياتية".

من جانبها قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن جيش الاحتلال انتظر عودة قيادات الحركة من تركيا لاستهدافهم بقطر، فيما أفادت يديعوت أحرونوت، بأن مقاتلات إسرائيلية ألقت قنابل ثقيلة على قيادات الحركة بقطر